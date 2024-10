Reggina: Pergolizzi su tutto. Scelte, esclusioni, gestione e il finale su Rosseti…

Conferenza stampa di presentazione del match che la Reggina giocherà domenica al Granillo contro l’Acireale. Parla mister Pergolizzi: “Puntiamo a migliorarci e le vittorie ci aiutano a lavorare nella maniera giusta. C’è spirito collaborativo, tutti si mettono a disposizione e tutti sanno quanto sia importante la partita con l’Acireale. Le prestazioni non sono ottimali e dire che è normale è una giustificazione che non voglio trovare, dobbiamo trovare delle soluzioni per esempio correre meglio anzichè tanto come stiamo facendo. Questa è una mia responsabilità e quindi devo cercare di far migliorare il rendimento anche attraverso questo aspetto.

Il modulo? Lo valuteremo, noi cerchiamo di lavorare su entrambi gli atteggiamenti tattici. In fase di possesso e non, servono i meccanismi dell’intero gruppo, credo in un sistema di gioco che passa ovviamente attraverso la prestazione dei singoli. Rimangono fuori Porcino, Ingegneri e Rosseti, torna invece Dall’Oglio seppur non al meglio della condizione.

Perri? Il ragazzo è talentuoso, ha delle doti tecniche ma deve migliorare in certe situazioni. Devo fare delle scelte, lui è un Under, giocatore di prospettiva e sa bene dove deve migliorare, per esempio è discontinuo. Se riesce a superare questo aspetto… è un diamante che non si illumina con continuità.

Barranco-Rajkovic? Direi in base alle partite che si vanno ad affrontare, altrimenti si può optare per altre soluzioni. Se dobbiamo dare continuità ai risultati, bisogna proseguire su quello che stiamo facendo. Non sono scelte definitive, ma in questo momento non posso fare turnover. Nella mia testa ci sono quei sei-sette titolari poi gli altri ruotano. Da Urso mi aspettavo qualcosa in meno al momento, ovviamente molto di più nel futuro. Curiale conosciamo le sue qualità e le sue caratteristiche, ma non ha svolto la preparazione, anche lui avrà il suo spazio. Oggi il reparto offensivo sta rispondendo bene, li guardo tutti e so di avere l’alternativa.

Abbiamo un capitano importante che è Barillà e sulla gestione del gruppo io non ci entro se non per una decisione definitiva. Qui c’è un bel gruppo, certamente qualcuno può essere scontento, ma ho detto ai miei calciatori che devo fare delle scelte e loro sono professionisti e responsabili. Mi fido molto del mio capitano. Da adesso convocherò un numero giusto di calciatori e non più 28 o 29, ma al massimo 23.

Su Rosseti non mi sono mai posto il problema semplicemente perchè non l’ho mai avuto. Non tocca palla da più di cinque mesi“.