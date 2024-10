Reggina: fare l’impresa per dare un senso alla stagione… forse

Acireale in silenzio stampa e posizione del tecnico in bilico. Si gioca molto anche Pergolizzi

La ferita è ancora aperta, perchè pur non meritandola, da Siracusa è arrivata una sconfitta. La seconda nel giro di sole sei gare contro le due dirette concorrenti e ovviamente è scattata la preoccupazione e il timore di avere già bruciato con largo anticipo un’altra stagione. L’hanno presa malissimo i tifosi, giustamente, e al termine della partita nel momento in cui la squadra si è recata sotto il loro settore, hanno voltato le spalle.

Un gesto assai significativo e adesso si attende di capire quello che accadrà nel pomeriggio di mercoledi quando gli amaranto sono chiamati a una vera e propria impresa. Tale perchè contro l’Acireale si giocherà solo per un tempo, sotto di una rete e con un uomo in meno. Per quello che è stato il percorso condotto fino al momento, a prescindere dalle difficoltà che l’incontro presenta, diventa indispensabile ribaltare il punteggio proprio per dare un senso alla stagione che, altrimenti, rischia di diventare anonima praticamente da subito con un bottino di punti accumulato decisamente deludente, visto che sarebbero tre le sconfitte nelle prime sei giornate, di cui due al Granillo.

Decisamente troppo per una squadra che punta a vincere il campionato, decisamente troppo per una tifoseria fino a oggi molto paziente.

Intanto l’Acireale, che arriva a Reggio per difendere lo 0-1, domenica scorsa ha perso in casa contro il Città di Sant’Agata. La società ha immediatamente imposto il silenzio stampa e la posizione del tecnico Epifani è tutt’altro che stabile. Per lui potrebbe risultare decisiva la sfida del Granillo. E non solo per lui…