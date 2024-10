Reggina-Acireale: dove e come vedere la partita gratuitamente

Non potranno essere tutti presenti allo stadio Granillo i tifosi che invece avevano presenziato due domeniche addietro per assistere all’incontro tra la Reggina e l’Acireale.

Il recupero del secondo tempo è stato collocato come turno infrasettimanale e in pieno orario lavorativo. Per andare incontro ai tifosi la società ha deciso di mettere in forma del tutto gratuita sulla propria piattaforma la trasmissione della partita:

“Il Club, in occasione del recupero della gara con l’Acireale, per venire incontro ai tifosi che hanno acquistato il biglietto e non potranno recarsi allo stadio considerato il giorno lavorativo, trasmetterà il secondo tempo in chiaro sulla piattaforma www.playreggina1914.it“.