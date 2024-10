Reggina a caccia dell’impresa. La probabile formazione amaranto

Ci saranno sicuramente delle novità in tutti i reparti a partire dal portiere. Si gioca in dieci

Solo quarantacinque minuti a disposizione per ribaltare il punteggio del primo tempo e riaprire in qualche modo l’interesse verso il campionato. La Reggina questo pomeriggio contro l’Acireale ha un solo risultato da raggiungere e dovrà farlo ripartendo sotto di un gol e di un uomo per l’ingenua espulsione di Ba. Non sarà semplice ma lo impone la classifica già deficitaria dopo sole sei giornate con un distacco dalla vetta notevole e recuperabile solo conquistando i tre punti.

Mister Pergolizzi, che ha avuto diversi colloqui con la società in questi giorni, dovrebbe modificare la formazione a partire dal portiere e quindi con la possibilità di giocarsela con un Over in più in avanti e avendo Giuliodori 2004 fuori uso.

REGGINA: Lazar (2004); Vesprini (2006), Bonacchi, Girasole, Malara (2005); Dall’Oglio, Urso, Barillà; Rajkovic, Barranco. All. Pergolizzi