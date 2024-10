Reggina-Acireale: potrebbe non arrivare oggi la data del recupero

Un referto molto atteso quello del direttore di gara Giordani di Aprilia, arbitro dell’incontro tra la Reggina e l’Acireale, sospeso dopo la fine del primo tempo. Un malore gli ha impedito di poter scendere in campo per dirigere la seconda parte del match, nonostante la volontà di farlo avendo chiesto inizialmente di posticipare l’avvio di quindici minuti.

Il Giudice Sportivo sarà chiamato a decretare ufficialmente la sospensione del match dopo la prima frazione di gioco e quindi un secondo tempo da giocarsi con l’Acireale in vantaggio e la Reggina con l’uomo in meno per l’espulsione di Ba. Potrebbe invece non arrivare oggi la data ufficiale del recupero, da incastrare nell’attuale calendario.