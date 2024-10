Reggina-Acireale: comunicazione per i tifosi che hanno acquistato il biglietto

Chi ha acquistato la visione della gara in streaming, avrà diritto a vedere la seconda frazione.

La Società informa che i biglietti emessi per assistere alla partita Reggina-Acireale, sospesa al termine della prima frazione a causa di un malore occorso al direttore di gara, saranno considerati validi per l’accesso allo Stadio “Oreste Granillo” in occasione della prosecuzione della restante parte di gara (data da stabilire).

Saranno considerati validi anche gli accrediti disabili e stampa.

Per qualsiasi necessità e/o richiesta informazioni, contattare la biglietteria al seguente indirizzo mail: biglietteria@reggina1914.it.

In relazione alla diretta streaming sulla piattaforma www.playreggina1914.it, chi ha acquistato la visione della gara, avrà diritto a vedere la seconda frazione.

I biglietti emessi e usufruiti per entrare allo stadio non sono rimborsabili.