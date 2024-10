Reggina, contro l’Akragas due pericoli e un solo obiettivo: vincere

di Pasquale Romano – Tra fiducia e timori, la Reggina affronta in trasferta l’Akragas ultimo in classifica e inaugura una serie di sfide apparentemente alla portata degli amaranto. Se il girone C sinora si è dimostrato campionato tosto e livellato, la formazione siciliana sfugge all’etichetta indossata dalle altre 18 compagini.

Con 6 punti (9 in realtà quelli raccolti sul campo), l’Akragas appare già senza speranze: la lunga striscia di sconfitte inanellate nelle ultime settimane rende concreta l’idea di un gruppo in disarmo, rassegnato.

Questo il primo pericolo che la Reggina dovrà affrontare, ovvero considerare già incamerati i tre punti prima ancora di scendere in campo. “Non ci sono partite scontate in questo campionato, giocheremo con il solito atteggiamento senza sottovalutare l’avversario”, ha assicurato Maurizi in conferenza stampa.

Il secondo fattore a rischio da valutare è legato alle numerose e pesanti assenze. Squalificati due pilastri come De Francesco e Bianchimano, il tecnico amaranto deve rinunciare anche a Garufi (il cui ritorno avverrà solo a 2018 inoltrato) e Sciamanna. “Ho fiducia nella squadra, chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti”, le parole di un Maurizi che non cerca alibi ne vuole darne ai suoi.

Complici le diverse defezioni, sono pochi i dubbi di formazione. In attacco Silenzi prova a insidiare la coppia Tulissi-Sparacello ma salvo sorprese partirà dalla panchina. Conferma in blocco per il reparto difensivo, Mezavila rientra dalla squalifica e torna a fare da schermo in mediana. L’unico vero ballottaggio sembra essere quello sulla trequarti, con Di Livio e Fortunato in lizza per una maglia.

Mostrare maturità e capacità di saper sopperire ad assenze importanti. La Reggina ha bisogno di tornare alla vittoria per spazzare via la crisi di risultati delle ultime settimane, allontanare la zona play-out e riavvicinare i play-off.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2): Cucchietti; Pasqualoni, Laezza, Gatti, Solerio; Marino, Mezavila, Porcino; Di Livio (Fortunato); Tulissi, Sparacello. All. Maurizi

Indisponibili: Sciamanna, Garufi.

Squalificati: Bianchimano, De Francesco.