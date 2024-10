Calciomercato Reggina: è addio con Santander, siamo ai dettagli

Voluto fortemente da Inzaghi, andato via lo scorso gennaio senza lasciare traccia. Anzi, Federico Santander un segno lo ha lasciato, quello di grande correttezza nei confronti della Reggina come invece tanti non hanno fatto. Salutando la società amaranto dopo una prima parte di stagione in cui in campo si è visto molto poco tra infortuni e per scelta tecnica, ma rinunciando ad una parte del compenso per raggiungere il Guaranì e anche per andare incontro alle esigenze del club reggino. A distanza di sei mesi, vista l’attuale situazione societaria, l’attaccante, che aveva già anticipato nonostante un contratto in scadenza nel 2024 la probabile interruzione del rapporto, ha deciso di andare via senza nulla pretendere. Le parti si sono incontrate ed hanno trovato l’accordo, siamo alle firme che porterà alla separazione.

Leggi anche