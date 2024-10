Reggina, adesso c’è abbondanza. Cevoli studia per scegliere

Sandomenico l’ultimo tassello di un organico che adesso, paradossalmente, dovrà pensare a qualche operazione in uscita. Taibi ha più volte rimarcato dal suo insediamento il dover rifondare totalmente un gruppo che nel momento in cui lo stesso DS è arrivato a Reggio, contava solamente quattro elementi.

Un lavoro lunghissimo e di grande pazienza, per sua stessa ammissione con centinaia di confronti e qualche rifiuto, ma con l’obiettivo raggiunto che è stato quello di arrivare a comporre una rosa con titolari ed alternative per ogni ruolo.

E probabilmente non è ancora finita perchè il responsabile dell’area tecnica ha parlato di almeno un altro tassello da aggiungere a disposizione di Cevoli con il chiaro intento di portare in riva allo stretto un attaccante. Tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sette attaccanti, è questo il numero attuale di calciatori con qualcuno che è pronto a salutare e, come detto, qualche altro che potrebbe arrivare.

In difesa le gerarchie sembrano già definite con Confente tra i pali, Kirwan, Conson, Redolfi e Zivkov a comporre la linea a quattro (Ciavattini, Pogliano, Curto e Seminara le alternative) come anche in mezzo al campo con Marino, Petermann e Salandria individuati per il trio che andrà a coprire la mediana (Bonetto, Franchini, Mezavilla, Amato e Navas le alternative), in attacco invece, con Maritato sicura punta centrale, in attesa del recupero di Viola e di conoscere il destino di Sciamanna, agguerrita concorrenza sulle corsie esterne.

Partono in vantaggio Tulissi e Sandomenico, scalpitano Ungaro ed Emmausso.

M.F.