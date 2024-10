Reggina, adesso i tifosi aspettano l’uomo gol promesso da Taibi

In quel di S. Gregorio Magno la Reggina prosegue la sua preparazione. Il concetto sull’importanza di un buon ritiro rispetto a quella che sarà poi la stagione da affrontare lo si ripete ogni anno, ma è una verità e per tale motivo mister Cevoli non trascura alcun particolare in questi giorni.

Miglioramento della condizione atletica, affinamento della tecnica e approfondimenti tattici, analisi e valutazioni per capire se fino a questo momento il gran lavoro svolto in sede di mercato è soddisfacente. Chiaro che non essendo un gruppo ancora al completo, considerazioni e giudizi non potranno essere definitivi, perché come più volte ribadito dai diretti interessati, dopo aver consentito all’allenatore di poter iniziare adeguatamente il ritiro, tra qualche settimana si avvierà la fase di completamento, operando quelle scelte che non potranno essere sbagliate.

Almeno altri tre calciatori di qualità e provata esperienza, uno per reparto… forse. Nel senso che di sicuro nella retroguardia è necessario dare un compagno con caratteristiche diverse al roccioso Conson, in mezzo al campo molto dipenderà da quello che si decide su Mezavilla, quindi conferma o tentativo di cessione, in attacco i tifosi si aspettano il colpo promesso da Taibi, cioè quel giocatore che sposta gli equilibri di una squadra, esperto e che già in questa categoria ha dimostrato di saper fare gol.

Inizialmente lo stesso DS aveva parlato di attesa dei “saldi” per i prossimi interventi, voci di mercato invece parlano di operazioni che potrebbero chiudersi prima della fine del mese.

