Reggina: aggiornamento sulle condizioni del presidente Luca Gallo

All’indomani della seconda vittoria consecutiva per la Reggina, tanta la gioia e la soddisfazione dei tifosi attraverso i social ma anche manifestata con la partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e televisive.

Leggi anche

Le condizioni del presidente Gallo

Sul canale ufficiale del club, è intervenuto il direttore di Reggina Tv Maurizio Insardà il quale ha dato un ultimo aggiornamento sulle condizioni del presidente Luca Gallo: “Il presidente Gallo è sempre in rianimazione. C’è da dire che l’intervento è andato molto bene, ma rimane ovviamente in prognosi riservata. Potrebbero servire 72 ore per avere chiaro il quale della situazione“.