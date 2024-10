Reggina, al via il primo “Campus Estivo Amaranto”

Continua l’impegno della Reggina 1914 nei confronti dei giovani. Dopo aver partecipato ai vari tornei calcistici con dodici squadre (scuola calcio e settore giovanile) composte al 99% da ragazzi di Reggio e della provincia, oggi la società propone il 1° Campus Estivo amaranto:

una vacanza incentrata sul calcio e non solo. Giorni di divertimento e di vita insieme ad altri ragazzi con l’obiettivo di imparare a rispettarsi. Un momento importante per stimolare il senso di responsabilità e per imparare il valore delle regole e dell’educazione semplicemente giocando trascorrendo l’inizio della bella stagione a tinte amaranto.

In collaborazione con l’Associazione l’Officina della Fantasia, dal 12 giugno al 1 luglio, il Centro Sportivo Sant’Agata sarà teatro di laboratori artistici, teatrali, musicali, riciclo, giochi senza frontiere e da tavolo e sale multimediali oltre alla consueta attività calcistica che ne ha caratterizzato l’intera stagione.

Il Campus è aperto a tutti i ragazzi e ragazze di qualsiasi nazionalità tra i sei ed i tredici anni e sarà possibile iscriversi da lunedì 5 giugno.