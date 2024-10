Il reggino Aldo Spinelli ex presidente del Genoa: ‘I rossoblu meritavano il pari’

Nato a Palmi ma da una vita lontano da Reggio, l’imprenditore Aldo Spinelli ex presidente di Genoa e Livorno, è intervenuto alla trasmisione “Calcio Totale” in onda sui canali Rai. Un breve passaggio lo ha riservato alla sfida tra la Reggina ed il Genoa, ripreso dai colleghi di tuttoB: “Il Genoa meritava almeno il pareggio contro la Reggina. Domenica sarò a ‘Marassi’ per vedere finalmente il Genoa dal vivo contro il Como“.

