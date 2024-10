Reggina-Alessandria: il manto erboso del Granillo appare migliorato (foto)

Reggina-Alessandria è la gara che la squadra amaranto dovrà necessariamente vincere. In qualsiasi modo e con qualunque soluzione, così come ha ribadito il centrocampista Bianchi.

Momento decisivo della stagione per la squadra amaranto, oggi pericolosamente vicina alla zona pericolo, ma comunque ancora a due passi dalla griglia play off. Dopo diverse settimane in cui il manto erboso del Granillo almeno a primo impatto sembra mostrare un aspetto migliore soprattutto in quelle zone di campo più deficitarie come l’area di rigore sotto la curva sud ed a ridosso delle panchine. Scopriremo nel momento in cui le squadre inizieranno a calpestarlo se è solo una impressione dall’esterno o in effetti c’è stata finalmente una miglioria.