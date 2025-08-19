Reggina: squadre, giorni e orari dei prossimi due allenamenti congiunti
Ultimi test prima della Coppa Italia, appuntamento ufficiale della nuova stagione
19 Agosto 2025 - 13:45 | Redazione
La Reggina intensifica la preparazione in vista dell’esordio ufficiale della stagione. Mister Trocini, che da settimane guida il lavoro del gruppo, ha deciso di fissare due test utili per verificare condizione e soluzioni tattiche prima della sfida di Coppa Italia contro la Vibonese, in calendario il 31 agosto.
Gli avversari
Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 agosto alle ore 16, quando gli amaranto affronteranno al Sant’Agata la Pro Pellaro. Un match utile per misurare il ritmo partita e dare minutaggio a più elementi della rosa.
Il giorno successivo, domenica 24 agosto alle ore 10, sempre al centro sportivo, sarà la volta del Bocale Admo, in un secondo test ravvicinato che consentirà allo staff tecnico di osservare coloro che non sono scesi in campo il giorno prima, tenuto conto che l’organico della prossima stagione, conta due possibili schieramenti, entrambi di livello.
Verso la Vibonese
Con questi due impegni la Reggina chiude il programma delle amichevoli precampionato. L’obiettivo è arrivare al meglio alla sfida con la Vibonese, primo passo ufficiale di una stagione che la squadra e l’ambiente vogliono vivere da protagonisti.