Reggina: buone notizie per Trocini… e per i tifosi

La Reggina continua la preparazione in vista dell’esordio ufficiale della stagione. Il 31 agosto gli amaranto scenderanno in campo per la Coppa Italia contro la Vibonese, formazione profondamente rinnovata dopo il cambio di proprietà e un mercato che ha stravolto la rosa.

Gli amaranto partono con i favori del pronostico, grazie agli acquisti estivi che hanno innalzato il livello tecnico della squadra. Tuttavia, come ha ricordato l’esperto centrocampista Laaribi: “…sarà il campo a dire chi è davvero il più forte“, un monito utile a mantenere alta la concentrazione.

Sul fronte infortuni arrivano buone notizie per mister Trocini. L’esterno offensivo Di Grazia, uno dei colpi principali dell’ultima campagna acquisti, è tornato a disposizione dopo i problemi fisici che lo avevano fermato e si sta allenando regolarmente. Anche Ragusa, uscito anzitempo nell’allenamento congiunto con l’Ardore, ha smaltito i fastidi che avevano destato qualche preoccupazione tra i tifosi.

La squadra proseguirà ora il lavoro al Sant’Agata con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni alla sfida contro i rossoblù, primo banco di prova di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di aspettative.