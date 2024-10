Reggina: in campo anche di domenica. Il programma che porterà alla sfida con il Pisa

Ha subìto il colpo la Reggina in occasione della trasferta di Empoli. E poi dalle parti del S. Agata con Mimmo Toscano allenatore non si erano mai fatti i conti con due sconfitte consecutive ed una classifica non particolarmente esaltante. Ed allora, come ha dichiarato il Ds Taibi, “tappiamoci le orecchie e lavoriamo“. E così è stato, compresa la mattinata di oggi con la seduta di allenamento presso il centro sportivo.

“Una domenica mattina al Centro Sportivo Sant’Agata. La squadra si è ritrovata in palestra dove ha effettuato lavoro di attivazione muscolare. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo numero 1, dove ha proseguito la fase di riscaldamento, prima di essere diviso in tre sotto-gruppi. La sessione si è conclusa con una partitella 11 contro 11 a campo ridotto. Domani la squadra godrà di un giorno di riposo, così come accordato dal tecnico Domenico Toscano. La marcia di avvicinamento a Reggina-Pisa riprenderà martedì 17 novembre”.