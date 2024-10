Reggina, Alfredo Pedullà: ‘Trattativa con Cabaye in stato avanzato’

Se ne parla da qualche settimana, ma il Ds Taibi inizialmente ne aveva fatto una smentita categorica, successivamente aveva parlato di un vecchio contatto, poi di una lista Over già piena con diciotto calciatori ed ancora di un intervento sul mercato di gennaio per riuscire a prendere un calciatore magari con le caratteristiche di Cabaye. In realtà, secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, la trattativa è in stato avanzato ed il calciatore potrebbe arrivare già nel mese di dicembre, per ambientarsi e quindi essere pronto dopo la sosta di gennaio.

Reggina, con Cabaye trattativa in stato avanzato