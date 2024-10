Reggina, Bellomo: ‘Intanto i punti per la salvezza. Siamo i più penalizzati dalle porte chiuse’

Nicola Bellomo è per rendimento uno dei giocatori migliori di questo avvio di stagione. Spesso sostituito nel corso delle gare, ma comunque ha puntualmente ricevuto la fiducia del tecnico che lo manda in campo nell’undici titolare e fino al momento la sua risposta, tranne l’assenza di gol, è stata sempre soddisfacente.

“Mister Toscano è una gran persona, dice a Gazzetta del Sud, mi sta dando fiducia e lo ringrazio per questo. Sono in una bella famiglia. Il nostro umore è ottimo, siamo arrabbiati al punto giusto e la sosta è stata utile per rifiatare. In questo campionato ci sono diverse squadre forti, soprattutto quelle retrocesse dalla serie A che hanno mantenuto quasi per intero l’intelaiatura”.