Reggina-Pisa: Toscano lavora per scegliere la coppia d’attacco. Le soluzioni

A prescindere dalla prestazione poco brillante del secondo tempo di Empoli, la Reggina sa di dover risolvere un problema, quello dell’attuale scarsa prolificità del suo attacco.

Menez pedina inamovibile per la Reggina

Per la prossima sfida di campionato, facendo i dovuti scongiuri, visto il momento poco fortunato anche per quello che riguarda gli acciacchi, il tecnico Toscano dovrebbe avere a propria disposizione tutta la batteria di attaccanti e quindi sarà eventualmente solo un problema di scelte. Di sicuro riprenderà il suo posto dopo la squalifica Jeremy Menez, ci sarà semmai da individuare il partner migliore.

Denis-Menez la coppia più vista, ma l’argentino dovrà rifiatare

Denis è stata fino al momento la prima scelta, ma l’attaccante potrebbe avere la necessità di rifiatare e nulla c’entrano i due rigori sbagliati, piuttosto l’utilizzo a volte anche obbligato per le tante defezioni, che hanno costretto il tecnico a chiedere ulteriore sacrificio all’argentino.

Menez-Lafferty incuriosisce

Lafferty, dopo una serie di vicissitudini ed il grave lutto che lo ha colpito alla vigilia della trasferta di Empoli, potrebbe essere un’altra soluzione. Il giocatore è stato affiancato a Denis contro il Pordenone, ma insieme a Menez non ha ancora giocato sin dal primo minuto.

L’azzardo Charpentier, poche chance per Vasic

E poi Charpentier. Sarebbe una scelta coraggiosa e non sappiamo se anche azzardata quella di inserirlo sin dal primo minuto al fianco del francese. Queste sono valutazione che spettano a mister Toscano che meglio di ogni altro ne conosce condizione fisica e affiatamento. Remota l’ipotesi, anche per condizioni fisiche non ottimali, di poter vedere titolare contro il Pisa l’ultimo arrivato Vasic.