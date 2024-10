Reggina: aggiornamenti situazione infortunati. Menez torna dopo la squalifica

Sette punti conquistati in altrettante gare a detta anche del Ds Taibi non rappresentano il bottino immaginato dalla Reggina, ma senza andare alla ricerca di alibi non possiamo dire che per quello che riguarda episodi ed infermeria Toscano sia stato particolarmente fortunato.

Finalmente la Reggina può contare su Charpentier

Partiamo da Charpentier. L’attaccante ex Avellino e di proprietà del Genoa è finalmente tornato a disposizione. E’ il giocatore che fino al momento non ha mai visto il campo, reduce da un intervento al ginocchio al quale si è sottoposto nella passata stagione e fermato dal covid nel momento in cui ha messo piede a Reggio. Da giorni ormai si allena insieme ai compagni e contro il Pisa dovrebbe finalmente essere a disposizione. Grande errore sarebbe quello di aumentare le pressioni su un calciatore forte ma giovane.

Leggi anche

Torna anche Jeremy Menez dopo la squalifica

Menez ha saltato la gara di Pordenone per infortunio, ma l’assenza successiva è maturata dopo l’espulsione casalinga contro la Spal. Giocatore troppo importante per la Reggina e si spera possa mettere come ad inizio stagione le sue qualità al servizio del gruppo.

Taibi ha scommesso su Vasic

Di Vasic ci è stato raccontato tutto dal Ds Taibi. Il ragazzo è arrivato a Reggio e dopo qualche allenamento ha subìto un colpo durissimo al ginocchio che gli sta creando delle difficoltà. Non è al top della condizione, ma la sosta per lui è stata provvidenziale per il recupero. Anche lui con il Pisa ci sarà.

Leggi anche

Assenza pesante quella di Faty

Solo a sprazzi abbiamo potuto usufruire delle qualità del centrocampista Faty. Qualche lampo nel momento in cui mister Toscano lo ha gettato nella mischia, la titolarità nella gara di Coppa Italia e poi lo stop per un problema muscolare serio che lo terrà fuori ancora per qualche settimana.

Lavoro differenziato per Cionek

Si attendono buone notizie da Cionek. Il centrale difensivo si è sacrificato per diverse gare scendendo in campo con una caviglia in disordine. Questa è stata per lui la settimana in cui attraverso un lavoro specifico sta cercando di rimettersi a posto, in modo da potersi unire al gruppo nel preparare la gara interna con il Pisa.

Torna a completa disposizione Plizzari

E per chiudere, lo sfortunato Plizzari. Il giovane portiere di proprietà del Milan si è beccato il covid con la Nazionale Under 21. Un decorso lungo ma finalmente un incubo che finisce. Recuperate le forze, dovrebbe riprendere possesso della porta, difesa già da titolare nelle prime giornate della stagione.