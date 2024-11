Reggina: mister Pergolizzi blinda il centro sportivo S. Agata

Per la sfida alla capolista mancano i due calciatori migliori per rendimento fino al momento

Nuovo momento delicato, come già se ne è vissuto uno subito dopo la sconfitta con il Siracusa. La Reggina ha poi ripreso il proprio cammino e sfruttando i passi falsi delle dirette concorrenti, si è avvicinata alla vetta. Inaspettati gli ultimi due passi falsi, pareggi contro Akragas e Sambiase che ne hanno frenato la rincorsa e che oggi rimettono in discussione il tecnico, le sue scelte, la possibilità di arrivare in vetta alla classifica al termine della stagione.

In più ci sarà da affrontare domenica pomeriggio la squadra più in forma del campionato, la Vibonese, in testa alla graduatoria nonostante abbia giocato una partita in meno rispetto alle altre, spensierata e con la migliore espressione di gioco del girone. Bisognerà farlo senza i due calciatori che per rendimento sono stati i migliori fino a oggi, gli Under Lazar e Forciniti. Si ipotizza un nuovo cambio tattico, ma Pergolizzi non intende dare vantaggi all’avversario e così ha deciso che a partire da domani e fino a sabato, le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse.