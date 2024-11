Reggina: Forciniti, assenza pesante che potrebbe portare a diverse modifiche

Dopo il deludente pareggio interno con il Sambiase, arriva anche la mazzata dalle decisioni del Giudice Sportivo. Il 2006 Forciniti, per quell’inutile parapiglia nel finale di gara, è stato squalificato per quattro turni. Refertato uno schiaffo ad un giocatore avversario, immaginiamo che la società intenda effettuare immediato ricorso perché comunque è una punizione esagerata.

Attendendo l’evolversi della situazione, certamente il centrocampista non sarà presente in occasione della prossima sfida sul campo della capolista Vibonese. A Pergolizzi mancherà il calciatore migliore per prestazioni e continuità di rendimento, per caratteristiche unico in organico quindi difficilmente sostituibile. Ipotizzabile l’impiego dell’altro 2006 Vesprini, ruolo diverso ma stessa annata che per regolamento dovrà essere in campo, reduce da un problema muscolare.

Da capire se l’impiego di quest’ultimo comporterà modifiche nell’assetto tattico o si deciderà di lancira nella mischia Ndoye, improbabile. Ai cambi siamo ormai abituati dall’inizio della stagione, ma in questa circostanza siamo di fronte a un’assenza pesante che potrebbe portare, come detto, a una serie di spostamenti. La Reggina si ritrova con due Under fuori causa, Lazar e appunto Forciniti ed entrambi mancheranno per un pò, ritrova Vesprini e sicuramente anche Giuliodori, mandato in tribuna in occasione dell’ultima gara, esterno di ruolo, ma adattabile anche in mezzo. Al tecnico spetta adesso la scelta del modulo e indovinare gli uomini per interpretarlo.