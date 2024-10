Reggina: Amoruso: ‘Si può battere l’Avellino, ma attenzione a mister Capuano’

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante amaranto Nicola Amoruso ai colleghi di TuttoC.com, riguardo l’attuale percorso della Reggina ed i segreti degli attuali successi.

Ad Amoruso è stato chiesto anche del prossimo incontro degli amaranto sul campo dell’Avellino, squadra tornata a fare risultato dopo l’arrivo di Eziolino Capuano:

“Sa benissimo com’è fatta la C e come affrontare queste partite. Quindi per la Reggina sarà una partita molto difficile ma potrà comunque far bene anche se in trasferta non è mai facile

Capuano cerca prima di non prenderle e poi magari trova il gol su palle inattive. Può piacere o meno ma è un dato di fatto che è molto esperto e da anni ottiene i risultati richiesti”.