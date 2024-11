Reggina, Amoruso: il saluto ai tifosi, all’amico Inzaghi e quel desiderio…

Indimenticato ed indimenticabile attaccante della Reggina, Nicola Amoruso ha inviato attraverso la trasmissione “Momenti Amaranto”, in onda su Videotouring, il saluto a tutti i tifosi amaranto, fissando un appuntamento che potrebbe esserci a breve: “Voglio salutare tutti i tifosi amaranto e condividere con loro questo momento magico per la Reggina prima in classifica. Un grandissimo lavoro quello svolto dal mio amico Pippo Inzaghi e dalla nuova società. Mi raccomando non fate mancare il vostro apporto perchè siete fondamentali al fine di compiere questa grande impresa. C’è bisogno di voi, del vostro calore, del vostro affetto e la squadra sono convointo che continuerà a volare. Spero di essere molto presto li con voi a tifare Reggina. Un abbraccio da Nick“.

foto: Maurizio Laganà