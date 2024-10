Ex amaranto, Costa: ‘I reggini alla Reggina? Tutti sono legati alla loro terra’

"Per pochi minuti non siamo andati in serie A"

Un tuffo nel passato con Andrea Costa, ex giocatore della Reggina, oggi in forza alla Reggiana ospite di Buongiorno Reggina: “Quando si parla di Reggina oggi, si parla di una società di un certo tipo. Venire a Reggio Calabria è nuovamente un’ambizione di tanti, tra le società più importanti del panorama nazionale, anche in serie B. Missiroli, Ceravolo, Barillà e Viola sono calciatori reggini e so bene quanto siano legati alla loro terra, è capitato anche a me fare questa scelta con la Reggiana, ma si devono incastrare una serie di cose.

Alla Reggina sono arrivato da giovanissimo, esordio con la Juventus, non male. Poi indimenticabile quella stagione con Atzori in panchina. Per pchi minuti non siamo andati in serie A, quel tiro incredibile che ci ha negato una finale che contro il Padova, sono sicuro, l’avremmo vinta.