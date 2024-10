Reggina, Armenise: ‘Critiche alla società? Se c’è qualcuno più bravo si faccia avanti’

Nell’intervista rilasciata da Pietro Armenise a Gazzetta del Sud, si è parlato anche di società e del perchè alcuni tifosi non credono in questa dirigenza: “Non saprei. Ballarino è un imprenditore serio e spiace che sia sempre messo sotto accusa. La retrocessione in serie D non è dipesa da lui. Non mi sarei mai aspettato un secondo fallimento. Se c’è qualcuno più bravo di questa dirigenza che si faccia avanti, non basta solo parlare e criticare il club“.