Reggina-Armenise, separazione ufficiale. Nuovo tecnico per la Berretti

Come anticipato qualche settimana addietro, si separano le strade tra la Reggina e Pietro Armenise, adesso arriva anche il comunicato ufficiale: “La Reggina 1914 comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il tecnico della “Berretti” Pietro Armenise. La società ringrazia Armenise per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi mesi e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

La società comunica inoltre di aver affidato la conduzione della formazione “Berretti” al tecnico Gaetano Quarticelli (in foto con il coordinatore Basile ed il presidente Praticò)”.