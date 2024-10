Reggina, Armeno non si allena. Ballottaggio in avanti, ma…

Continua il lavoro di preparazione al derby contro il Cosenza, in programma lunedì sera, per la Reggina di Agenore Maurizi. La notizia principale, per quanto riguarda la rosa amaranto, è l’assenza dall’allenamento odierno dell’influenzato Gennaro Armeno. Il laterale ex Novara, infatti, è stato colto dall’influenza in nottata e le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore.

Per il resto, invece, l’unica novità di formazione che potrebbe riguardare la compagine amaranto dovrebbe riguardare la coppia d’attacco da schierare al San Vito. A fianco di Andrea Bianchimano, si rinnoverà, infatti, il ballottaggio fra Falou Samb e Claudio Sparacello, ma l’impressione è che stavolta ad avere la meglio dovrebbe essere l’ex punta del Trapani.

m.o.