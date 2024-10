Reggina, arriva anche il secondo esterno offensivo. Adesso l’uomo gol d’esperienza

Aspetti notizie ufficiali su Rosafio, spunta invece un nome nuovo, probabilmente seguito sottotraccia dal DS Massimo Taini in trattative con il Genoa. Secondo quanto riportato dal sito alfredopedulla.com “ormai definita l’operazione da parte della Reggina: si tratta dell’attaccante esterno Michele Emmausso, classe 1997, napoletano di proprietà del Genoa. Siamo agli ultimissimi dettagli, per Emmausso la possibilità di un’importante esperienza in serie C”.

In fase di completamento, quindi, anche il reparto avanzato dopo quello di centrocampo. Maritato oggi attaccante centrale ma con predisposizione a giocare anche sull’esterno, Rosafio che appare in dirittura d’arrivo, adesso Emmausso, in attesa di Lorusso e di quell’attaccante che il Ds insegue, di grande esperienza e soprattutto di sicuro affidamento in fatto di gol.