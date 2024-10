Reggina-Ascoli: la prevendita continua a volare. I tifosi ci sono, adesso toccherà ai calciatori

Grande voglia di esserci per l’ultima partita del campionato regolare. I tifosi della Reggina stanno rispondendo alla grande all’invito della società e continua a crescere il dato riguardo gli spettatori presenti allo stadio. La partita vale una possibile qualificazione ai play off, gli amaranto dovranno vincere e sperare che i risultati delle dirette concorrenti possano essere favorevoli. Mister Inzaghi ha definito una eventuale qualificazione come storica, pensando soprattutto ai cinque punti di penalizzazione. Raggiungere ugualmente l’obiettivo sarebbe davvero un grande traguardo. Si spera abbiano fame e voglia anche i calciatori al pari dei tifosi che in questo momento saranno presenti in 12.500, il dato attuale che si registra per quello che concerne i biglietti staccati.