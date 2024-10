Reggina U17, Assumma: ‘Siamo felici. Crescita dei calciatori in continua evoluzione’

La squadra Under 17 ha conquistato i play off con quattro giornate di anticipo

Una vera e propria cavalcata inarrestabile quella dei giovani amaranto categoria Under 17. Primo posto in classifica seppur in compagnia del Catania e qualificazione ai play off acquisita con largo anticipo. Il sito ufficiale della Reggina ha intervistato il tecnico della squadra, uno che sa come si vincono i campionati a questi livelli, mister Assumma Tobia: