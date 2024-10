Reggina: pronto il doppio colpo in attacco

Con Kyle Lafferty in trattativa avanzata, la Reggina sta per chiudere un’altra operazione di grande caratura e che certamente porterà la società amaranto nuovamente al centro delle cronache nazionali. Lo aveva detto il presidente Luca Gallo che l’arrivo di Jeremy Menez avrebbe rappresentato solo l’inizio della campagna acquisti e tutto lascia pensare che sarà davvero così.

In attacco il Ds Taibi vuole altro e soprattutto punta anche ad un centravanti Under, intanto per necessità di lista, insieme al desiderio di rendere il reparto offensivo, oltre che esperto e di sicuro affidamento, pure un pizzico più giovane. E dovrebbe essere ormai solo questione di qualche settimana l’arrivo in prestito dal Genoa di Gabriel Charpentier, così come ribadisce alfredopedulla.com:

“Gabriel Charpentier al Genoa, l’accordo è totale. Un’operazione ormai definita nei dettagli, quella relativa all’attaccante classe 1999 reduce da una stagione in prestito con l’Avellino. Operazione da circa un milione per il cartellino, battuta la concorrenza di altri club di Serie A. È confermata anche la destinazione per la prossima stagione: sarà Reggina in prestito“.