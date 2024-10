Reggina: vista l’imprevedibilità di Pergolizzi, ci sarà la solita attesa riguardo le scelte

Ci si domanderà fino a domenica quale sarà il modulo tattico che mister Pergolizzi andrà ad adottare per la sfida all’Acireale. In realtà quello che conta è soprattutto l’atteggiamento e la Reggina ha dimostrato di essere molto più forte quando tutti insieme si gioca con lo spirito giusto. Serve più compattezza sia quando si attacca che quando si è in fase di non possesso. Tenere le distanze giuste, rimanere corti e trovare soluzioni per innescare il reparto offensivo, quello che in queste prime giornate di campionato ha risposto quasi sempre presente e a dirlo sono i numeri. 2 i gol di Ragusa, altrettanti quelli di Barranco uno all’esordio sin dal primo minuto di Rajkovic.

Non ci sarà Porcino ancora fermo per un problema muscolare, ha recuperato Dall’Oglio ma vista l’abbondanza di organico è probabile non si forzi il suo rientro per evitare ricadute.

Certamente un’altra curiosità ci accompagnerà fino al momento delle scelte e riguarderà Adejo. Per due volte consecutive è andato in tribuna, dovesse accadere anche stavolta inevitabili saranno le riflessioni da parte di entrambe le componenti.

E questa sarà la domenica in cui oltre a vedere attentamente a quello che accadrà al Granillo, si darà uno sguardo anche agli altri campi in particolare a quelli dove giocheranno Siracusa e Scafatese, perché la settimana successiva gli amaranto renderanno visita agli aretusei e sperano di arrivarci nelle migliori condizioni possibili, anche di classifica.