Reggina, le attenzioni sul centrale, mentre si sta per chiudere con il terzino

Giorni intensi e frenetici questi per Massimo Taibi. Ultime due operazioni in entrata, poi tutto sulle cessioni

Tutti concentrati sul possibile arrivo del centrale di difesa, probabilmente perchè si aspetta il nome forte a irrobustire un reparto che da diverse settimane ha comunque trovato una sua quadratura. Sottotraccia, comunque, si stanno portando avanti anche altre trattative come quella per il terzino destro Davide Zappella, oggi in forza all’Arezzo con la società toscana che sta provando a convincere il giocatore a rimanere.

C’è il pressing della Reggina che vuole una alternativa a Kirwan non esistente all’interno dell’organico e punta su un Under non solo per la qualità del calciatore, ma anche per non intasare la casella degli Over già abbondante e necessariamente da sfoltire. Sono gli ultimi due giorni dove si attendono ancora novità.

