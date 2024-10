Reggina, Taibi ha individuato l’alternativa a Cosenza. Ecco il centrale

E’ uscito allo scoperto Taibi. Fino alle 20 del 31 di gennaio proverà in ogni modo a portare in amaranto un centrale difensivo forte. Messa da parte la pista Ciccio Cosenza, per i motivi che più volte abbiamo raccontato, le attenzioni secondo quanto riferisce alfredopedulla.com sono rivolte verso Zivko Atanasov, bulgaro, classe 91, oggi in forza alla Viterbese. Sviluppi nelle prossime ore.

