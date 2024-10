Reggina: aumenta il numero di giocatori. L’attuale organico

“Se nessuno lo chiede e tutti saranno convinti di sposare il nostro progetto, da questo organico non ci saranno operazioni in uscita”. Sulla stessa lunghezza d’onda direttore sportivo e tecnico, con il primo che tra qualche giorno inizierà i confronti con quei calciatori che si ipotizza possano trovare meno spazio in questo percorso. Ad oggi l’organico è composto da 27 calciatori, un numero che potrebbe aumentare ancora nel caso in cui dovessero arrivare altri rinforzi ma, come detto, solo tra qualche giorno si potrà capire se eventualmente ci saranno anche dei movimenti in uscita. Questa l’attuale rosa a disposizione di mister Toscano:

PORTIERI: Guarna, Farroni, Geria

DIFENSORI: Loiacono, Bertoncini, Rossi, Blondett, Marchi, Garufo, Rolando, Bresciani, Rubin, Gasparetto

CENTROCAMPISTI: De Rose, Bianchi, De Francesco, Paolucci, Sounas, Bellomo, Mastour, Rivas, Salandria,

ATTACCANTI: Corazza, Reginaldo, Denis, Doumbia, Sarao

