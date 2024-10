Calciomercato Reggina, Urbani: ‘Per Luca Guidetti sarebbe un’occasione speciale’

Interessante intervento a “Buongiorno Reggina” del procuratore Luca Urbani che cura gli interessi del centrocampista Luca Guidetti, oggi alla Feralpisalò:

“Quello di gennaio è considerato il mercato di riparazione, quindi interventi minimi per rinforzare gli organici. La Reggina ha stupito tutti, è la migliore squadra di tutta la serie C e di conseguenza ha un appeal molto forte in questa sessione. Mimmo Toscano lo conosco benissimo, le sue caratteristiche voi le conoscete meglio di me, un grande leader e capacità di gestione del gruppo. A Luca Guidetti indicai io la Feralpisalò proprio per la presenza di mister Toscano. Adesso questa presunta lusinga della Reggina, in fase embrionale, non può che farci piacere. Guidetti è un centrocampista centrale, anche se ha ricoperto in una mediana a tre tutti i ruoli, ma le sue caratteristiche sono quelle di dettare i tempi di gioco. Un polivalente di grande dinamismo.

La trattativa eventuale riguarderebbe le due società, la Feralpi non vorrà privarsi di un giocatore titolare e che ritiene importante. Luca Guidetti ha più di trent’anni, ma per lui sarebbe un’occasione speciale, quella di andare alla Reggina. E’ in scadenza il prossimo 30 di giugno, anche se la sua società di appartenenza vorrebbe prolungarlo. Guidetti è un ragazzo discreto e riservato, ma anche carismatico, sono aspetti che la società amaranto guarda con grande attenzione e l’idea di interessarsi ad un giocatore come lui, rispecchia quanto fatto fino al momento nella costruzione della squadra che sta facendo questo straordinario campionato”.

