E’ Serie B, Iacobelli: ‘Più forte del coronavirus. Nessun’altro, più della Reggina, meritava la B…’

E’ il commento di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.com ai microfoni di Reggina TV.

“Più forte anche del coronavirus e dei calcoli di bottega di alcuni club che hanno tentato fino all’ultimo di cambiare le regole in corsa. Ma grazie a Dio il Consiglio Federale non ha accettato. E’ una giornata storica per la Reggina. La promozione della Reggina è un sacrosanto riconoscimento di una stagione fantastica. I numeri schiacciano le parole. 79 punti in 30 partite, 21 vittorie, 6 pareggi, tre sconfitte soltanto, 54 gol segnati e 19 subiti. Nessuno più della Reggina meritava la B. E’ un giorno molto importante – spiega Xavier Iacobelli –