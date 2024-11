Reggina: primo bagno reggino per il tecnico Pippo Inzaghi (foto)

Il calore della gente ma anche e soprattutto il calore di un sole cocente che nella giornata di domenica ha fatto raggiungere picchi di temperatura elevati. Ed allora Pippo Inzaghi ha approfittato in compagnia del suo staff per un tuffo al mare, il primo bagno nella città di Reggio Calabria. Guai, però, a prendersela come una giornata di vacanza, non rientra nel suo modo di essere, professionista esemplare quasi maniacale in ogni aspetto della sua vita lavorativa. Necessità di rinfrescarsi si, ma a due passi dal centro sportivo S. Agata nella vicina Sorgente. Un attimo per essere riconosciuto e subito l’affetto della gente che lo ha circondato, approfittando della sua presenza per qualche foto. Una giornata di mare decisamente diversa per i presenti. Gli scatti sono già virali sul web.

