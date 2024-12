Reggina: Ballarino precisa sugli ‘scarti’, la questione Rajkovic e parla di calciomercato

Ancora il patron Ballarino su Radio Febea torna sulla questione Bonacchi e il calciomercato: “Voglio chiarire. Erano i nostri scarti perchè da quattro, cinque giornate andavano in tribuna. Abbiamo un organico che necessita di qualche uscita, sono state fatte delle scelte e per noi, ripeto, erano scarti. Ottimi giocatori ma fuori dal nostro progetto. Bonacchi è stato scorretto insieme al suo procuratore e se in mezzo c’era pure il Cassino, allora anche loro. Quello che io non devo fare e dare un calciatore alla concorrenza, ma se avvengono questi accordi cosa avrei dovuto fare, tenere il calciatore?

Su Rajkovic consiglio di andare a vedere come stanno veramente le cose, se gli altri vogliono correre questo rischio… Già vengo contestato volendo fare le cose perbene, pensate se qualcuno ci avesse fatto ricorso.

Ci siamo confrontati con lo staff tecnico e si è detto che se ci capita il calciatore che può farci fare il salto di qualità, siamo pronti a prenderlo. Non uno che non gioca da tre mesi, ma chi veramente riesce a farci fare la differenza. Ma non perchè i nostri sono scarsi. Se i gol non sono arrivati, non è per colpa di Barrranco o Curiale, ma per alcuni episodi che sono andati per il verso sbagliato”.