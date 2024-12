Calciomercato Reggina: si attende il difensore, può giocare subito. Sondaggio per l’attaccante

Ormai è doveroso usare il condizionale anche riguardo trattative che vengono date per concluse. E così anche per il difensore Andrea Cadili di proprietà del Sorrento è bene usare la massima prudenza nonostante l’accordo tra le due società da tempo riferiscono sia stato definito.

Il classe 99 ha giocato la sua ultima partita il 2 dicembre scorso e quindi alla ripresa del campionato, match che gli amaranto giocheranno in casa contro la Nuova Igea il 5 gennaio, potrà essere disponibile. Si spera non sia questo l’unico movimento in entrata, il Dt Bonanno e lo stesso patron Ballarino sul discorso attaccante non si sono sbilanciati parlando di eventuali opportunità pronte ad essere colte.

In realtà si sono sondati alcuni profili di calciatori attualmente non molto utilizzati in serie C e si spera con uno di questi di poter concludere e farlo arrivare a rinforzare un reparto che continua a faticare. Queste dovrebbero essere le prime due mosse ma anche quelle più urgenti, poi in base ad alcune operazioni in uscita, ci si potrà muovere per altro. Per esempio un esterno offensivo.