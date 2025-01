Reggina, Ballarino: ‘Gli attaccanti? Alcuni li abbiamo trattati ma non vengono’. E spiega perchè

"Come società abbiamo dato l'ok non per un attaccante, ma per l'attaccante..."

Nel corso della conferenza stampa tenuta dal patron Ballarino, si è parlato anche di mercato: “Per il calciomercato non dovete parlare con me. Come società abbiamo dato l’ok, ma non per prendere un attaccante, ma l’attaccante che ci faccia fare il salto di qualità, non ne prendiamo uno tanto per prendere, faremmo solo confusione.

Portiamo i palloni la sotto e forse l’attaccante da doppia cifra l’abbiamo, forse. Poi se riusciamo a prenderne uno importante noi siamo pronti, li abbiamo trattati, ma non vengono perchè hanno contratti importanti e tra i dilettanti non scendono e non faccio nomi”.