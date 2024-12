Reggina, Ballarino: ‘Non la vendo a persone già fallite’

"Trattative? Tutte cazzate in questo momento. Se vogliono farmi stancare, tranquillizzo tutti, non mi stanco"

Nel corso dell’intervista rilasciata dal patron Ballarino a radio Febea, si è inevitabilmente toccato l’argomento vendita della società, dopo l’annuncio del numero uno del club, arrivato domenica scorsa prima di Reggina-Sancataldese: “La Reggina deve rimanere in mani certe e non a chi viene prima. Se io sbaglio tutto, vediamo se arriva qualcuno più bravo di me. Trattative? Tutte cazzate in questo momento. Se vogliono farmi stancare, tranquillizzo tutti, Nino Ballarino non si stanca.

Gratis non la cedo a nessuno, ho lavorato, creato, ieri non c’era nulla. Con me non deve parlare nessuno. Inviate una pec, la giro al mio avvocato, l’ufficio legale verifica chi sono le persone perchè non può arrivare gente già fallita o con fedine penali poco chiare“.