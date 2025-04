Reggina: Ballarino spiega la scelta iniziale caduta su Pergolizzi

Un passaggio dell’intervento del patron Ballarino su radio Febea, è stato riservato alla scelta iniziale caduta su Pergolizzi: “Pergolizzi? Le scelte si guardano nel momento in cui si fanno e allora avevamo scelto un tecnico che aveva fatto due promozioni in serie C, un vincente con tutte le caratteristiche positive e negative che può avere una persona. Nessun rimpianto, quando è andato via, certamente abbiamo fatto la scelta giusta richiamando Trocini“.

