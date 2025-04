Reggina: Ballarino sugli errori arbitrali e la richiesta per l’ultima di campionato

Nel corso del suo intervento a radio Febea, il patron Ballarino si è soffermato su diverse situazioni arbitrali che hanno caratterizzato le ultime settimane di campionato: “Non abbiamo mai fatto una polemica, mai. La società ha voglia di andare tra i professionisti, ma non accetta che per errori arbitrali non si possa vincere un campionato. Chiedo arbitri bravi in questa ultima partita, ma non posso chiederlo solo io. Il sindaco ha ritenuto di dover intervenire, me lo aspettavo anche dai giornalisti, nessuno ha preso posizione. Non è possibile che ogni partita ci siano situazioni dubbie, ce ne sono state sei o sette ultimamente. Ci siamo lamentati in diversi momenti anche attraverso gli organi competenti.

Gara dopo gara si sono visti errori e mai favorevoli alla Reggina. Non prendiamo un rigore da tre mesi eppure siamo il miglior attacco del campionato, ci sono stati annullati dei gol validi. Parlo sempre di errori, ma abbiamo avuto la sfortuna che siano stati sempre contro”.