Reggio Futura in piazza, Scopelliti: ‘Lavoro punto fermo della prossima amministrazione’. E sul csx…

L'ex governatore rilancia il progetto politico a sostegno di Cannizzaro: “Il csx vuole metterla in caciara, noi continuiamo a parlare di idee e sviluppo”

Giuseppe Scopelliti torna a occupare uno spazio centrale nella campagna elettorale reggina. Lo fa con Reggio Futura, lista schierata a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, e con una proposta che punta a parlare direttamente alla città: “1.000 occupati – Nessuno escluso”.

Ieri, sul Corso Garibaldi, presso il banchetto informativo allestito nel cuore del centro storico, Scopelliti ha rivendicato la scelta di portare il progetto tra i cittadini, dopo la presentazione nel mondo produttivo e imprenditoriale.

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Reggio Futura scende in piazza

“Reggio Futura ha scelto di scendere in piazza, di incontrare la gente, di raccontare quali sono i due grandi progetti offerti come contributo all’azione del centrodestra per questa campagna elettorale”, ha spiegato l’ex governatore.

Il primo tema è quello del lavoro. Per Scopelliti, il progetto sui mille posti di lavoro rappresenta uno dei cardini dell’eventuale futura amministrazione di centrodestra.

“Questo sarà per noi un punto fermo dell’azione amministrativa della prossima esperienza del centrodestra e del governo della città, con Ciccio alla guida”, ha dichiarato.

Lavoro, facciate e barriere architettoniche

Accanto al tema occupazionale, Scopelliti ha richiamato il secondo pilastro della proposta politica di Reggio Futura: il recupero urbano della città, con un piano legato al rifacimento delle facciate, all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un progetto che, secondo l’ex sindaco, ha già intercettato l’interesse del mondo imprenditoriale, da Confindustria all’Ance, fino al settore delle costruzioni.

“Parliamo di recupero del bello, di green, di fotovoltaico, di risparmio sulle bollette per le famiglie e di abbattimento delle barriere architettoniche. Sono questi gli argomenti che ci hanno portato a spingere sulla necessità di investire risorse importanti per recuperare efficienza e bellezza in città”.

La lettura politica della campagna elettorale

Nella parte finale del suo intervento, Scopelliti ha spostato l’attenzione sul clima politico della campagna elettorale, ormai entrata nella fase decisiva verso il voto del 24 e 25 maggio.

Il giudizio sull’avversario è netto.

“Strategicamente questo centrosinistra ha voluto metterla in caciara, per cercare di stimolare l’elettore di centrodestra a non andare alle urne, proprio per dire che qui è un caos”.

Secondo Scopelliti, il centrodestra deve continuare a insistere su idee, programmi e obiettivi:

“Noi dobbiamo continuare ad affermare le nostre idee e i nostri progetti per la città, senza cadere in queste provocazioni”.

Il messaggio a Cannizzaro

L’ex sindaco ha poi rivolto un messaggio diretto a Francesco Cannizzaro, invitandolo a proseguire sulla linea del confronto con i cittadini.

“Cannizzaro deve continuare su questa strada, parlando con la gente, dialogando con i cittadini, raccontando quali sono le prospettive, gli obiettivi e i sogni di una coalizione di centrodestra”.

Per Scopelliti, la sfida è legata alla capacità di dare risposte a una città che, a suo dire, vive “una stagione di grande declino” e che deve tornare a immaginare una prospettiva di rinascita.