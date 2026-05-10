Hantavirus, tra gli italiani in isolamento anche un reggino: ‘Non ho sintomi, sto bene’

"Non ho visto la signora, ero in fondo": le parole del giovane reggino bloccato in isolamento dopo il decesso di una passeggera sul suo volo

Federico, un giovane marittimo calabrese di 25 anni, ha raccontato ai microfoni del Tg1 la sua odissea sanitaria.

Il ragazzo è uno dei quattro passeggeri italiani che si trovavano sullo stesso volo partito da Johannesburg e diretto ad Amsterdam, lo stesso velivolo su cui viaggiava una donna poi deceduta a causa dell’Hantavirus.

Federico ha proseguito il suo viaggio verso Roma per poi fare finalmente ritorno a Reggio Calabria per le ferie, ignaro inizialmente del pericolo biologico che aveva sfiorato durante la prima tratta del suo trasferimento internazionale.

“Faccio il marittimo, ho preso il volo il 25 sera da Johannesburg ad Amsterdam, per rientrare a casa, in ferie. Poi da Amsterdam ho preso il volo per Roma, quindi ho cambiato aereo e sono rientrato a Reggio Calabria“.

Le procedure di sicurezza e la quarantena

Il racconto prosegue con i dettagli di quella serata concitata in aeroporto. Il volo, previsto per le 23:30, ha subito un ritardo comunicato direttamente dal comandante: una passeggera era stata sbarcata d’urgenza perché colpita da un improvviso malore. Federico, seduto nelle ultime file, ha spiegato di non aver visto la donna, che purtroppo è deceduta poco dopo all’ospedale di Johannesburg. Una volta rientrato in Italia, il giovane è stato prontamente rintracciato dalle autorità competenti per avviare i protocolli di monitoraggio previsti in questi casi di emergenza sanitaria.

Attualmente, il venticinquenne si trova in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. È stato contattato prima dal Ministero della Salute e successivamente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per monitorare il suo stato di salute e prevenire rischi per la comunità.

La quarantena durerà fino a lunedì, periodo durante il quale dovrà tenere sotto controllo l’eventuale comparsa di sintomi sospetti, con particolare attenzione alla febbre. Nonostante la misura precauzionale, i sanitari lo hanno rassicurato parlando di un basso rischio di contagio effettivo.

“Per ora sto bene e non ho sintomi” ha detto ai microfoni del Tg1.

Fonte: Rai News