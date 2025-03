Reggina, Ballarino si sbilancia: ‘Non rimarremo in serie D’

Al termine della gara vinta contro la Vibonese, si è presentato in sala stampa anche il patron Ballarino. Alla domanda riguardante il futuro ha risposto: “Il futuro si gestisce partendo dal passato. Da due campionati che programmiamo, abbiamo un gruppo importante e oggi lo sta pure dimostrando. L’obiettivo nostro, se dovessimo rimanere in serie D, ma noi non rimarremo in serie D, è quello già di avere una grande squadra, se andiamo in C c’è una base alla quale aggiungere qualcosa di importante ma ci siamo“.

