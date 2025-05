Reggina, Ballarino conferma Trocini. Le dichiarazioni del patron

Ha voluto tutti insieme, lo aveva anticipato nell’immediato post gara contro la Sancataldese. Il patron Ballarino con il gruppo dirigenziale, lo staff tecnico e tutti i calciatori ha condiviso la serata di martedi in un clima abbastanza sereno, con l’obiettivo di resettare la grande delusione per la mancata promozione e trovare forza e nuovi stimoli per il play off di domenica contro la Vibonese.

Il dirigente amaranto, nel suo intervento al microfono di Alfredo Auspici, ha dato anche una notizia riguardante il futuro, a prescindere dalla categoria: “Mister Trocini ha fatto un grande lavoro. Sul contratto c’è scritto che in caso di promozione sarebbe stato confermato. Per una eventuale serie D non c’è scritto nulla ma io gli ho detto che lo confermo”.